Posłuchaj singla “Wybornie”→ https://www.youtube.com/watch?v=-Rn4Fd9GQl0

w serwisach streamingowych: https://adm.ffm.to/wybornie



Kminek to zmysłowy projekt muzyczny, który powstał z miłości do muzyki, obrazu i słowa. Jest on ciekawym połączeniem dobrego chilloutu i zmysłowej elektroniki, ze smakiem wzbogacony gitarowymi brzmieniami. Zespół zbiera znakomite recenzje, nawet RayWilson, ostatni wokalista kultowej grupy Genesis, zachwycił się kminkowym brzmieniem. Lao Che potwierdziło jego jakość artystyczną, zapraszając grupę jako support. Single “Litery” i “Miłowałam” przez wiele tygodni były obecne na listach przebojów rozgłośni radiowych.



Kminek to - Michalina Maruniak, Jerzy Delwo i Paweł Zając. Zespół w 2025 roku będzie obchodził 10-lecie swojej działalności. -Świętować zamierzamy przez cały rok! Już teraz zapraszamy na pierwszą odsłonę wybornych kminkowych nastrojów - mówi Michalina Maruniak, wokalistka Kminka.